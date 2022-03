Volodimir Zelenski, cel mai dorit președinte: Cehia vinde perne cu imaginea liderului ucrainean

Devenit erou european într-un timp foarte scurt, Zelenski a devenit una dintre cele mai apreciate figuri la nivel internațional. Cehii s-au gândit să profite de acest lucru și au creat perne cu imaginea liderului, pe care le vând. Banii obținuți vor fi redirecționați către conturile Ucrainei.

In Czech Republic volunteers sell pillows with Ukraine's President Volodymyr Zelensky's portrait, sending all the funds to help Ukraine. pic.twitter.com/yrIxtvdnka— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 4, 2022