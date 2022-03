Baschetbalista americană Brittney Griner a fost reţinută în Rusia pentru trafic de stupefiante

Griner, campioană WNBA cu Phoenix Mercury în 2014, a fost reţinută în luna februarie la un control de frontieră, după ce s-a descoperit că deţinea în bagaje mai multe vaporizatoare cu ulei de haşiş. Jucătoarea americană sosise în Rusia cu un zbor de la New York. Conform sursei citate, Griner poate primi o condamnare între cinci şi zece ani de închisoare pentru transport de droguri, scrie Agerpres.ro.

Un videoclip difuzat de vama rusească arată o femeie care pare să fie Griner trecând de un control de securitate şi apoi sunt văzuţi agenţii de la aeroport care îi controlează bagajele.

