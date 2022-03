Fost ministru de Externe rus: Moscova practică „diplomația înșelăciunii”, nu trebuie crezută

Un fost ministru de externe rus, Andrei Kozârev, a declarat pentru Fox News Digital că Rusia trebuie să revină la "normele internaţionale" înainte de a avea loc discuţii şi relaţii semnificative.

Kozârev, care a fost ministru de externe al Rusiei în perioada 1990-1996, susţine că Vestul şi Rusia vor rămâne în dezacord până când "liderii ruşi vor începe să se comporte în conformitate cu normele internaţionale".



"Cred că atunci când Rusia va reveni la respectarea normelor internaţionale - iar suveranitatea şi integritatea teritorială a Ucrainei fac parte din aceste norme - până când vor dovedi că sunt capabili să respecte aceste norme, atât pe plan intern, mă refer la un minim de drepturi ale omului, respectarea libertăţii presei, cât şi în politica lor externă...până atunci, nu există înţelegere, iar sancţiunile ar trebui să rămână în vigoare'', a spus el.



Kozârev a avertizat că obiectivele Rusiei includ toată Europa de Est, cu intenţia de "a ataca, de a face presiuni, de a intimida alte state, inclusiv membri ai NATO".



Dar şi discuţiile cu Rusia se vor dovedi dificile, deoarece Rusia practică ceea ce Kozârev a numit "diplomaţia înşelăciunii".



"Este un discurs plin de minciuni, să ştiţi", a spus el. "Este incredibil."



Kozârev a vorbit pe larg despre relaţia sa profesională cu adjunctul său de atunci şi actualul ministru de externe Serghei Lavrov, care a preluat funcţia în 2004 şi "s-a schimbat drastic" de la primele sale zile la minister.



"El a fost, ştiţi, fratele meu în acest efort", a mărturisit el, acuzându-l pe Lavrov de "degradare" morală şi profesională. "Îmi împărtăşea viziunile - altfel nu l-aş fi pus în această poziţie şi nu am fi lucrat împreună".



"Nu ştiu de ce face asta", a adăugat Kozârev. "A fost un diplomat bun şi un om bun...a fost prietenul meu."



"Am făcut tot ce am putut pentru a stabili cele mai bune relaţii acolo unde Rusia îşi are locul - cu Europa şi Statele Unite, cele mai dezvoltate şi democratice ţări. Am vrut să fiu în acel club".



El a regretat faptul că Rusia "a pierdut iniţiativa" în ceea ce priveşte democraţia, care, a subliniat el, "trebuie apărată în fiecare zi".



Kozârev l-a învinuit în mare parte pe preşedintele Vladimir Putin, despre care a spus că "nu are habar de lumea din afara biroului său de la Kremlin" sau "a buncărului său de sub pământ unde se ascunde de COVID şi probabil acum de bombe nucleare".



"Habar nu are", a spus Kozârev râzând. "A subestimat Ucraina, a crezut că nu există o naţiune ca Ucraina, şi, desigur, că nu se va opune agresiunii ruseşti. A crezut că nu există unitate în Occident...a subestimat Europa în acelaşi mod".

