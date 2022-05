"Iadul a venit pe pământ. La Azovstal", a scris Petro Andriuşcenko, deputat în consiliul oraşului Mariupol, pe Telegram. El a postat o înregistrare video cu atacul, în care se poate vedea şi un foc de artilerie, însă înregistrarea nu a putut fi verificată din sursă independentă.

Bombele cu fosfor sunt bombe incendiare, care se aprind la contactul cu oxigenul şi provoacă pagube devastatoare. Utilizarea lor este interzisă de către legislaţia internaţională în zonele populate.

Andreuşcenko a mai postat imagini cu inscripţii de pe bombe şi care ar arăta că ele au fost lansate ca răspuns la câştigarea Eurovisionului de către Ucraina, concurs care s-a desfăşurat la Torino, în Italia.

Sursa imaginilor este neclară, însă pe ceea ce se presupune că sunt bombe se poate citi în rusă "Kalush, cum ai cerut! Pentru Azovstal" şi în engleză "Ajută Mariupol - Ajută Azovstal acum", datat 14 mai.

Peter Andriuschenko, adviser to the mayor of #Mariupol, published a video which seems to show the use of phosphorus bombs in #Azovstal. pic.twitter.com/bArzI5sQBd— NEXTA (@nexta_tv) May 15, 2022