Șefa Comisiei Europene: Hrana a devenit parte din arsenalul de teroare al Kremlinului

În contextul în care Moscova încearcă să acuze Occidentul că provoacă o criză alimentară mondială, Ursula von der Leyen a acuzat Kremlinul că folosește hrana ca parte din arsenalul său de teroare.

Uniunea Europeană (UE) trebuie să "demonteze dezinformarea Rusiei" care acuză Occidentul pentru criza alimentară mondială, a declarat preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, scrie Agerpres. "Alimentele au devenit parte din arsenalul de teroare al Kremlinului şi nu putem tolera acest lucru", a spus Von der Leyen în Parlamentul European reunit la Strasbourg.

Rusia încearcă să dea vina pe Occident pentru scumpirea alimentelor

Ursula von der Leyen a răspuns astfel la încercările Moscovei de a da vina pe sancţiunile Occidentului ca răspuns la declanşarea invaziei ruse asupra Ucrainei - invazie care a intrat deja în a patra lună - pentru creşterea preţurilor la produse alimentare la nivel global.

Livrările de cereale din Ucraina, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali, au fost reduse în mod drastic din cauza blocadei impuse de Rusia asupra porturilor ucrainene şi a bombardamentelor asupra depozitelor.

Von der Leyen a declarat în Parlamentul European că 20 de milioane de tone de grâu sunt blocate în Ucraina şi a subliniat că sancţiunile "nu vizează produsele alimentare de bază".

Sancțiunile nu vizează comerțul cu produse alimentare

"Ele (sancţiunile) nu vizează comerţul cu grâu sau alte alimente între Rusia şi ţări terţe", a spus ea, adăugând că embargoul portuar al blocului comunitar asupra navelor sub pavilion rusesc prevede o exceptare totală a produselor agricole ruseşti.

Războiul declanşat de preşedintele rus Vladimir Putin în Ucraina "alimentează criza alimentară, nu altceva", a subliniat Ursula von der Leyen.

