”Incidentul cu presupusa «lovitură de rachetă» ucraineană asupra unei ferme din Polonia demonstrează un singur lucru: că Occidentul, prin războiul hibrid pe care îl duce împotriva Rusiei, se apropie tot mai mult de un nou război mondial”, a scris pe Twitter Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei (și văzut pe atunci ca un liberal în comparație cu Putin), în prezent vicepreședintele Consiliului de Securitate de la Moscova.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022