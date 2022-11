Două dintre cele peste o sută de rachete lansate de Rusia asupra Ucrainei ar fi ajuns pe teritoriul Poloniei, conform The Guardian, care citează un oficial american, omorând două persoane.

UPDATE 00:00 Preşedintele francez Emmanuel Macron a contactat marţi autorităţile poloneze după apariţia informaţiilor despre două rachete ruseşti care ar fi lovit Polonia şi "se menţine la curent în legătură cu situaţia", a declarat marţi seară Palatul Elysee pentru AFP, conform Agerpres.ro



Preşedintele francez "explorează posibilitatea unei discuţii mâine dimineaţă la nivel de lideri","având în vedere prezenţa tuturor partenerilor noştri importanţi europeni şi a partenerilor noştri aliaţi importanţi la (summitul) G20" care desfăşoară în aceste zile în Bali, Indonezia, conform sursei citate.



UPDATE 23:55 Pentagonul a comunicat marţi că nu poate confirma informaţiile potrivit cărora rachete ruseşti ar fi trecut în Polonia, în apropiere de graniţa cu Ucraina, transmite Reuters.



''Suntem la curent cu informaţiile din presă care susţin că două rachete ruseşti au lovit o locaţie din interiorul Poloniei, în apropiere de graniţa cu Ucraina. Pot să vă spun că nu avem nicio informaţie în acest moment care să confirme aceste rapoarte şi că analizăm acest lucru în continuare'', a declarat purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul de brigadă Patrick Ryder, în cadrul unei conferinţe de presă.



UPDATE 23:40 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că a discutat cu preşedintele polonez Andrzej Duda despre explozia din estul ţării de marţi seară, informează Reuters.



"Am transmis condoleanţe pentru pierderea de vieţi", a spus Jens Stoltenberg pe Twitter.



"NATO monitorizează situaţia şi aliaţii se consultă îndeaproape. Important ca toate faptele să fie stabilite", a scris secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice.



UPDATE 22:50 Oficialii români reacționează și ei la situația rachetelor care au lovit Polonia.

Klaus Iohannis a precizat că România este în deplină solidaritate cu Polonia, țară aliată și prietenă, în urma informațiilor cu privire la exploziile care au avut loc.

”Suntem în contact cu partenerii și aliații noștri”, a precizat Klaus Iohannis pe Twitter.

Romania 🇷🇴 stands in full solidarity with our friend and ally Poland 🇵🇱 following the concerning news related to the explosions on its territory. We are in contact with our partners and allies. #WeAreNATO— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) November 15, 2022

Preşedintele Camerei Deputaţilor, liderul PSD Marcel Ciolacu, a declarat, marţi, în legătură cu faptul că două rachete au căzut în Polonia la graniţa cu Ucraina, că până în acest moment nu are informaţii, adăugând că este foarte grav pentru că este atacat un stat membru NATO şi presupune că lucrurile se vor desfăşura cu rapiditate şi vor fi anumite decizii în această noapte.

Până în acest moment nu am mai multe informaţii. Este foarte grav, este atacat un stat membru NATO. Aici o să presupun că lucrurile se vor desfăşura cu rapiditate şi vor fi anumite decizii în această noapte. (...) Presupun că sunt îndreptăţiţi (polonezii - n.r.) să facă acest lucru (să ceară activarea articolul 5 din Tratatul NATO - n.r.). Este o agresiune asupra unui stat membru NATO.(...) Cred că în acest moment se desfăşoară o anchetă. Haideţi să aşteptăm toate detaliile", a declarat Marcel Ciolacu, la România TV, conform Agerpres.ro.

UPDATE 22:30 Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a reacționat rapid la acuzațiile apărute în spațiul public, conform cărora rachete rusești ar fi lovit o zonă din Polonia, omorând doi oameni.

Într-un video publicat pe Facebook, Volodimir Zelenski declară faptul că „s-a întâmplat ceea ce a avertizat de mult timp”, menționând că rachetele căzute în Polonia sunt ale rușilor.

„Teroarea nu se limitează la granițele statului nostru. Rachetele rusești au lovit Polonia. De câte ori a vorbit Ucraina despre faptul că teroriștii nu se vor opri? Este o chestiune de timp până când teroarea rusă se va muta mai departe. Trebuie să punem teroristul la locul lui!”, precizează Volodimir Zelenski, adăugând că este un atac asupra securității colective a NATO, o escaladare semnificativă a războiului.

UPDATE 22:15: Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării, reacționează în urma mai multor informații apărute în spațiul public conform cărora rachete rusești ar fi lovit o zonă din Polonia, cauzând moartea a două persoane.

Serghei Șoigu menționează că Rusia nu a lovit ținte de la granița Ucrainei cu Polonia și spune că totul este o provocare, conform Reuters.

„Nu au fost realizate lovituri asupra unor ținte din paropierea graniței de stat dintre Ucraina și Polonia. Fragmentele care apar în presă nu au nimic de-a face cu armele rusești”, a precizat Șoigu.

UPDATE 22:00 Estonia menționează că detaliile privind rachetele rusești care ar fi căzut pe teritoriul Poloniei sunt „îngrijorătoare”.



”Ne consultăm îndeaproape cu Polonia și Aliații. Estonia este pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul NATO”, au declarat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe din Estonia.

Latest news from Poland is most concerning. We are consulting closely with Poland and other Allies. Estonia is ready to defend every inch of NATO territory. We’re in full solidarity with our close ally Poland 🇵🇱— Estonian MFA 🇪🇪 | 🌻 #StandWithUkraine (@MFAestonia) November 15, 2022

UPDATE 21:40: Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei, a convocat o întrunire de urgență a Consiliului de Apărare, conform unui mesaj postat de purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Budapesta. Măsura este luată ca urmare a informațiilor apărute în legătură cu două rachete rusești care ar fi lovit Polonia, dar și suspendarea temporară a furnizării de petrol rusesc către Ungaria prin conducta Druzhba.

In response to the stop in oil transfer through the Druzhba pipeline and the missile hitting territory of Poland, @PM_ViktorOrban has convened HU's Defense Council for 8 p.m.— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) November 15, 2022

În presa poloneză au apărut deja imagini de la locul exploziei. Acestea pot fi urmărite AICI.



UPDATE 21:30 - Departamentul american al apărării a comunicat că deocamdată nu poate confirma ştirile despre incident. "Adunăm în continuare informaţii", a declarat generalul de brigadă Patrick Ryder, purtător de cuvânt al Pentagonului, conform Agerpres.ro.

Știre inițială:



Premierul Mateusz Morawiecki a convocat de urgență Comitetul Consiliului de Miniștri pentru Afaceri de Securitate Națională și Apărare, conform purtătorului de cuvânt al guvernului.



Până la publicarea acestei știri, oficialii polonezi nu au dezvăluit cauza exploziei.



Presa locală poloneză, preluată de Reuters, semnalează și ea incidentul menționând că doi oameni au murit după ce două rachete au lovit satul Przewodow, în apropierea frontierei cu Ucraina, conform Agerpres.ro.



Forțele ucrainene au anunțat în cursul zilei că Rusia a tras circa 100 de rachete asupra Ucrainei.



- știre în curs de actualizare-

Sursa foto: Shutterstock

