Ministerul de Interne polonez a anunţat joi că Jaroslaw Szymczyk, şeful poliţiei poloneze, a fost rănit şi spitalizat după ce un cadou primit în timpul unei vizite în Ucraina a explodat în sediul poliţiei din Varşovia.

Media poloneze au relatat că respectivul cadou era un lansator de grenade şi Szymczyk însuşi a tras accidental cu acesta în biroul său, ceea ce ar reprezenta o încălcare gravă a regulilor de siguranţă.

