Adunare internațională la New York pentru a dezbate tratatul ONU de protejare a oceanelor

Delegaţii din sute de ţări se vor reuni la New York începând de luni cu scopul de a încerca să elaboreze un nou tratat pentru protejarea oceanelor, obligatoriu din punct de vedere juridic, despre care asociaţiile de mediu consideră că va fi decisiv pentru a afla dacă eforturile depuse pentru salvarea biodiversităţii globale pot avea succes, informează Reuters, conform Agerpres.

În august 2022, o rundă precedentă de negocieri despre noul Tratat ONU pentru conservarea oceanelor a fost suspendată, întrucât ţările nu au putut ajunge la un acord referitor la finanţare. Împărţirea veniturilor aduse de "resursele genetice marine" şi stabilirea unor reguli privind analizarea impacturilor de mediu asupra dezvoltării au fost, de asemenea, puncte majore de divergenţă.

Experţi familiarizaţi cu negocierile susţin că părţile majoritare s-au apropiat în prezent mai mult de o serie de chestiuni cheie în contextul începerii noilor dezbateri, deşi se caută în continuare anumite compromisuri. "Pare să existe un apetit pentru a finaliza acum acest tratat", a declarat Jessica Battle, specialistă în oceanografie la Worldwide Fund for Nature.

"Există câteva ţări care încearcă să fie făcute anumite concesii, dar, în final, ceea ce este cu adevărat important este ca tratatul să nu fie prea mult diluat", a adăugat ea, precizând că o tentativă de a elimina pescuitul din tratat a fost deja respinsă.

Succesul acestor negocieri, programate să dureze până pe 3 martie, "se confruntă în continuare cu chestiunea finanţării", a explicat Li Shuo, consilier pentru politici globale în cadrul Greenpeace, iar China urmează să fie un jucător major în negocieri, mai ales atunci când vine vorba despre convingerea altor ţări în curs de dezvoltare.

Trebuie să protejăm oceanele dacă vrem să protejăm și zonele cu uscat

Potrivit Greenpeace, o suprafaţă de 11 milioane de kilometri pătraţi de ocean trebuie protejată în fiecare an de acum înainte şi până la sfârşitul deceniul actual, dacă se doreşte atingerea obiectivului de a proteja 30% din uscatul şi oceanul planetar până în anul 2030 - un proiect cunoscut sub numele de "30 by 30" ("30 până în 30").

Ministrul de Externe al Chinei a declarat că depune eforturi mari pentru obţinerea "unui acord de mare calitate, care să ţină cont de utilizarea conservării şi a sustenabilităţii şi care să poată fi general acceptat de comunitatea internaţională".

Citeste si: Coca-Cola, cel mai mare poluator cu plastic din lume

Modul în care vor fi împărţite veniturile obţinute din dezvoltarea industrială oceanică, inclusiv din utilizarea resurselor genetice marine în farmacologie şi în alte industrii, va fi, de asemenea, un factor crucial pentru China, care deţine deja şase dintre cele mai importante 10 companii globale înzestrate cu flote de pescuit în largul mării.

"Resursele genetice şi chestiunea finanţării vor fi factorii decisivi pentru încheierea acordului", a declarat Li Shuo.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: