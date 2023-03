Coaliția avioanelor de vânătoare capătă amploare. Slovacia trimite și ea Mig 29 Ucrainei după anunțul Poloniei

Ce este interesant, însă, este faptul că aceste 13 avioane de vânătoare Mig 29 reprezintă întreaga flotă de astfel de aparate a Slovaciei, după cum arată Bloomberg.

Astfel, se poate spune că așa-numita coaliție a avioanelor de vânătoare menită să sprijine viitoarele brigăzi mecanizate ale Ucrainei capătă tracțiune, deși nu neapărat în sensul dorit de Kiev, care și-ar fi dorit F16.

Sursa citată notează de asemenea că trimiterea acestor aparate de luptă ar putea fi considerată de Kremlin o linie roșie, puterea de la Moscova avertizând de mai multe ori Occidentul să nu acționeze în acest sens, în caz contrar urmând să suporte consecințe nespecificate.

The Government of Slovakia officially decided to transfer MiG-29 fighters to Ukraine. Slovakia will also transfer part of the "Kub" air defense system to Ukraine. https://t.co/mhsUNwWqx0 pic.twitter.com/5xZ58fTkYE