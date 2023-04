BREAKING | Racheta lui Musk, cea mai mare din lume, a explodat după decolare

„De parcă testul de zbor nu ar fi suficient de interesant, Starship a avut o dezasamblare rapidă neprogramată înainte de etapa desprinderii. Vom continua să examinăm datele și să lucrăm la următorul nostru test de zbor”, a scris SpaceX pe Twitter.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023