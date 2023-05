Sud-africanii îi cer înapoi prințului Charles diamantul de încoronare. La ceremonie va fi și Iohannis

Mai mulţi sud-africani au cerut ca Regatul Unit să restituie celui mai mare diamant din lume, cunoscut sub numele de "Steaua Africii" sau "Cullinan I" şi care este încastrat în sceptrul pe care regele Charles al III-lea urmează să îl ţină într-o mână sâmbătă, în timpul ceremoniei sale de încoronare, eveniment la care va participa și președintele României, Klaus Iohannis.

Acel diamant de 530 de carate a fost găsit în Africa de Sud în 1905 şi predat monarhiei britanice de guvernul colonial al ţării aflate atunci sub dominaţie britanică, scrie Agerpres.



Astăzi, pe fondul dezbaterilor globale privind restituirea artefactelor sustrase în perioada colonială, unii sud-africani au cerut ca "Steaua Africii" să revină în ţara sa natală.



"Diamantul trebuie să vină în Africa de Sud. Trebuie să fie un semn al mândriei noastre, al moştenirii şi culturii noastre", a declarat Mothusi Kamanga, jurist şi militant din Johannesburg, care promovează o petiţie online pentru restituirea nestematei, ce a strâns până acum circa 8.000 de semnături.



"Consider că poporul african, în general, începe să înţeleagă că decolonizarea nu înseamnă doar ca oamenii să poată beneficia de unele libertăţi, ci şi să primească înapoi ce le-a fost expropriat", a adăugat el.



Diamantul din sceptrul regal, denumit oficial "Cullinan I", a fost tăiat din diamantul brut Cullinan de 3100 de carate, extras dintr-o mină din apropiere de Pretoria.



Un alt diamant mai mic tăiat din nestemata brută, denumit "Cullinan II", este încrustat în Coroana Imperială de Stat purtată de monarhii britanici cu ocazia unor ceremonii, păstrată, alături de sceptru, în Turnul Londrei.



O replică a diamantului brut Cullinan - aproximativ de mărimea pumnului unui adult - este expusă la Muzeul diamantului din Cape Town.



"Consider că (diamantul) ar trebui să ne fie restituit pentru că, la urma urmei, ne-a fost luat în timp ce eram oprimaţi", a afirmat un locuitor din Johannesburg, Mohamed Abdulahi.



Alţi sud-africani au însă o abordare mai detaşată faţă de această chestiune.



"Nu cred că mai contează. Lucrurile se schimbă, evoluăm", a declarat Dieketseng Nzhadzhaba. "Ce a contat pentru ei pe vremuri, acea superioritate... nu mai contează pentru noi", a concluzionat el.

Iohannis participă la încoronarea Regelui Charles al III-lea

Preşedintele Klaus Iohannis va participa, vineri şi sâmbătă, la Londra, la festivităţile prilejuite de încoronarea Regelui Charles al III-lea şi a Reginei Camilla.



Vineri, şeful statului va participa la recepţia oferită de Regele Charles al III-lea şefilor de delegaţii la Palatul Buckingham.



Sâmbătă, preşedintele va participa la ceremonia încoronării care va avea loc la Westminster Abbey.



Potrivit AFP, un număr de 2.000 de invitaţi vor asista la încoronarea Regelui Charles al III-lea, mult mai puţini decât cei 8.000 prezenţi la încoronarea Reginei Elisabeta a II-a în 1953.

