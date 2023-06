Astfel, Matt Clifford, oficialul în cauză, a spus că inclusiv riscurile pe termen scurt sunt o îngrijorare, din moment ce inteligența artificială are potențialul de a crea diverse tipuri de arme, printre care și arme biologice, ce ar putea cauza numeroase morți, conform Independent.

Oficialul este consilierul premierului Marii Britanii în ceea ce privește dezvoltarea unui grup operativ de lucru (taskforce, n.r.) însărcinat cu cercetarea unor programe precum ChatGPT și Google Bard.

Declarația vine în contextul în care Rishi Sunak se va deplasa în Statele Unite pentru a încerca să-l convingă pe Joe Biden de "marele său plan" ca Marea Britanie să se afle în centrul reglementării internaționale a inteligenței artificiale.

EXCLUSIVE: The PM’s AI Task Force adviser Matt Clifford says the world may only have two years left to tame Artificial Intelligence before computers become too powerful for humans to control.