Acest anunţ al Norsar, care nu indică originea exploziei, privilegiază ideea potrivit căreia barajul hidroelectric, situat într-o zonă aflată sub controlul Rusiei, nu a cedat ca urmare a daunelor suferite în timpul bombardamentelor din lunile precedente. "Suntem siguri că a avut loc o explozie acolo", a declarat pentru AFP Ben Dando, şef de secţie la Norsar.

Potrivit acestui institut independent de cercetare seismologică, deflagraţia s-a produs în jurul orei locale 02:54 la un sit ale cărui coordonate coincid cu cele ale barajului de la Kahovka, pe fluviul Nipru. Magnitudinea acesteia a fost "între 1 şi 2", a precizat Norsar, care nu a calculat deocamdată echivalentul în tone de TNT, ceea ce necesită luarea în considerare a mai multor factori. "Nu a fost o explozie mică", a precizat responsabilul de la Norsar.

Ea a fost înregistrată de staţia de măsurare din Bucovina, în România, la aproximativ 620 km de locul în care s-a produs, notează AFP. Distrugerea barajului hidroelectric, de care Moscova şi Kievul se acuză reciproc, a provocat inundarea a zeci de oraşe şi sate pe ambele maluri ale fluviului Nipru, inclusiv a unor cartiere ale capitalei regionale Herson, forţând mii de oameni să-şi părăsească locuinţele.

With the Kakhovka dam in southern Ukraine destroyed, a wave of water is expected to flood dozens of towns in the coming hours. Join: Gen. Reality pic.twitter.com/uU6G71ewnL — Gen. Reality -😆🇺🇸🤩⚖️ (@WadeDav04301694) June 8, 2023

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, afirmase mai devreme vineri că "totul pare să indice" faptul că Rusia se află în spatele distrugerii barajului de la Kahovka, potrivit AFP. "Barajul nu a fost bombardat. El a fost distrus de explozibili instalaţi în zonele unde se află turbinele. Această zonă se află sub control rusesc", a declarat Borrell într-o intervenţie la televiziunea publică spaniolă.

"Nu am fost acolo ca să ştiu cine a făcut-o. Dar totul pare să indice că, dacă a avut loc într-o zonă aflată sub control rusesc, este greu să fi fost altcineva",a afirmat în continuare el. "În orice caz, consecinţele pentru Ucraina sunt teribile, din toate punctele de vedere: din punct de vedere umanitar, pentru persoanele strămutate, din punct de vedere al mediului, întrucât distrugerea (barajului) va provoca un dezastru ecologic", a adăugat Josep Borrell.

Interpelată de Ucraina, care o acuză că a dinamitat barajul pentru a tăia calea în faţa ofensivei ucrainene în sud, în direcţia Crimeii, Rusia a declarat joi în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie (CIJ) că Kievul a distrus barajul cu lovituri de artilerie "masive". Aceste declarații ale rușilor au fost, însă, contrazise și de datele culese de sateliții americani.

This is what Kakhovka HPP and the surrounding flooded villages look like today. #KakhovkaHPP #KakhovkaDam pic.twitter.com/Q9X7E9PTP4 — NAFO to be (@peterodwyerukr) June 8, 2023

Sateliţii dotaţi cu senzori în infraroşu au detectat o semnătură termică potrivindu-se cu o explozie majoră, a declarat oficialul respectiv pentru New York Times. Analişti ai serviciilor de informaţii din SUA suspectează că Rusia se află în spatele distrugerii barajului, a declarat acelaşi oficial, dar agenţiile de spionaj americane nu dispun de dovezi solide cu privire la cine este responsabil.

Ministerul american al Apărării a anunţat vineri un ajutor militar suplimentar de 2,1 miliarde de dolari pentru Ucraina, care va conţine capacităţi esenţiale de apărare antiaeriană şi muniţii, sub forma de diverse comenzi pentru industria de apărare, potrivit Reuters şi AFP.

Această tranşă cuprinde muniţie suplimentară pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, sisteme şi rachete de apărare antiaeriană Raytheon (RTX.N) HAWK, obuze de artilerie de 105 mm şi 203 mm, sisteme aeriene fără pilot la bord AeroVironment (AVAV.O) Puma, muniţie pentru sisteme de rachete cu ghidare laser şi sprijin pentru instruire şi mentenanţă, precizează Ministerul Apărării într-un comunicat.

Fondurile pentru Ukraine Security Assistance Initiative (USAI) vor fi utilizate pentru achiziţionarea de arme, permiţând administraţiei preşedintelui Joe Biden să cumpere arme din industrie, în loc să le retragă din stocurile americane. Livrarea armelor şi sistemelor depinde de disponibilitatea lor şi de calendarul de producţie.

The #Kherson region before & after #Russia blew up the #Kakhovka dam. They do this to our cities and villages — the catastrophic flood in the south of #Ukraine will change this region and its nature forever.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/xFF5NhFfCb