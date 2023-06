Muzică bună, aproape de casă. Billie Eilish, David Guetta și Imagine Dragons, capete de afiș la Festivalul Sziget

Billie Eilish, David Guetta, Florence + the Machine, Imagine Dragons, Lorde şi Sam Fender, dar şi Mumford & Sons, Macklemore, Yungblud şi Arlo Parks se numără printre artiştii şi formaţiile care vor urca în această vară pe scenele Festivalului Sziget din capitala Ungariei, desfăşurat timp de şase zile, între 10 şi 15 august.

Considerat unul dintre cele mai mari şi mai diverse evenimente muzicale în aer liber din Europa, Festivalul Sziget atrage anual pe Insula Libertăţii de pe Dunăre, în mijlocul Budapestei, numeroşi iubitori de muzică, mulţi dintre aceştia sosiţi special din ţări precum Marea Britanie, Belgia, Germania, Italia, Franţa, Ţările de Jos şi România.

"În fiecare an, ne străduim să aducem 'Szigeţenilor' unele dintre cele mai mari nume şi să găzduim peste 1.000 de spectacole pe 60 de scene, timp de 6 zile consecutive", se arată pe site-ul oficial, szigetfestival.com.

Pe scenele amenajate pe insulă în timpul celor şase zile de festival, organizatorii pun la dispoziţia publicului în acest an, pe lângă concerte şi petreceri, şi alte atracţii, precum spectacole de cabaret şi de comedie, conferinţe pe teme sociale şi culturale sau instalaţii de artă.

Acestora li se adaugă petreceri pe apele Dunării, pe ambarcaţiunea de agrement Europa de pe care vizitatorii pot admira panorama Budapestei, podurile oraşului şi clădirile de pe malul fluviului.

De asemenea, vizitatorii sosiţi pe insulă în timpul festivalului pot viziona filme şi spectacole de teatru sau pot juca diverse jocuri, pot face căţărări ori bungee jumping sau se pot relaxa pe plajă.

În prima zi a festivalului din acest an, la 10 august, capete de afiş vor fi formaţia britanică de muzică indie rock Florence + the Machine, cantautorul Sam Fender, trupa Foals, dar şi Bonobo, V**gra Boyss, Adam Beyer, Reinier Zonneveld şi The Comet is Coming.

Trupa americană Imagine Dragons, cântăreţul britanic Yungblud, dar şi Jamie XX, Loyle Carner, Moderat, Jeff Mills, Ben Böhmer şi Troyboi vor conduce lista de artişti şi formaţii din cea de-a doua zi a festivalului.

Sâmbătă, 12 august, capete de afiş vor fi DJ-ul francez David Guetta, cantautorul irlandez Niall Horan, DJ-ul american Diplo, dar şi M83, Mimi Webb, Two Feet, TV Girl şi DJ Tennis.

În ziua de duminică, vor evolua în faţa publicului vor fi formaţia britanică Mumford & Sons, cantautoarea Arlo Parks şi trupa rock Nothing But Thieves, alături de AJR, Frank Carter & The Rattlesnakes, Dixon, Baby Queen şi Josman.

Cantautoarea neozeelandeză Lorde, dar şi Macklemore, Tale Of Us, Caroline Polachek, Sven Väth, Amyl And The Sniffers, Sg Lewis şi Uncle Waffles vor fi principalii artişti care vor susţine spectacole pe Insula Libertăţii, luni, 14 august.

Ediţia din acest an se va încheia marţi, zi în care capete de afiş vor fi artista americană Billie Eilish, cantautoarea norvegiană Girl In Red, Yung Lean, Sleaford Mods, Mochakk, 070 Shake, Kobosil şi duo-ul italian 999999999.

Sursa foto: Shutterstock

