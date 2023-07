Oficial: Erdogan și-a dat „binecuvântarea” ca Suedia să intre în NATO

„Încântat să anunț că, după întâlnirea pe care am avut-o cu Recep Tayyip Erdogan și Ulf Kristersson, președintele Erdogan a fost de acord cu înaintarea protocolului de accedere a Suediei (la NATO - n.r) în Marea Adunare Națională (a Turciei) pentru o ratificare a acordului imediată. Este un pas istoric ce îi face pe toți aliații NATO mai puternici și să fie mai în siguranță”, a scris Stoltenberg pe contul său de Twitter.

