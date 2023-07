Ministrul de externe ucrainean crede că Ucraina este deja membră a NATO din punct de vedere psihologic

''Am depăşit bariera psihologică şi văd că Ucraina este considerată membră a NATO în termeni reali'', a spus şeful diplomaţiei ucrainene într-un interviu acordat vineri postului public de televiziune din ţara sa.

Kuleba a afirmat că din păcate nu a fost făcut niciun ''salt cuantic''. ''Dar saltul cuantic (al aderării la NATO) va sosi inevitabil şi va fi mult mai curând decât ni se pare acum'', a adăugat el.

⚡️At the NATO summit, Ukraine overcame a psychological barrier and is really seen as a member of the Alliance, - Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba on the air of the telethon.



According to the minister, the fact that the Alliance did not make a "quantum leap" is bad, but… pic.twitter.com/wi2Kn6gNwZ— FLASH (@Flash_news_ua) July 14, 2023