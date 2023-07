Înţelegerea mediată în urmă cu un an de ONU şi Turcia permitea Ucrainei să exporte cereale pe cale maritimă, prin porturile din sud, după o perioadă de la începutul războiului în care Rusia impusese o blocadă. Acum, însă, această înțelegere a ajuns la sfârșit, fiind denunțată unilateral de Rusia.

Acordul a fost prelungit de mai multe ori şi urma să expire luni. Moscova susţinea de mai multă vreme că nu mai sunt îndeplinite condiţiile pentru o nouă prelungire.

"De fapt, acordurile privind Marea Neagră nu mai sunt valabile de astăzi", a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov. "Din păcate, partea din aceste acorduri privind Marea Neagră referitoare la Rusia nu au fost încă implementate, aşa că efectele lor încetează".

#Peskov: The agreements on the "grain deal" have actually been terminated, it has been stopped. Russia will immediately return to the “grain deal” as soon as the agreements concerning it are fulfilled. pic.twitter.com/2KgeGaW7ZR