Angajări la stat: O instituție oferă salarii de până la 4.000 de euro. Pe ce posturi caută oameni

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să angajeze IT-iști care să o ajute să își creeze o infrastructură IT mai performantă și mai eficientă. Salariile promise de către instituție ajung până la 4.000 de euro.

În anunțul publicat de către CNAS, instituția precizează că a demarat procedura de ocupare a 5 funcții vacante de specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor, Direcția Tehnologia Informației. Posturile vacante sunt:



a) Funcția contractuală specialist IT și comunicare(Expert hardware și virtualizare)

b) Funcția contractuală specialist IT și comunicare(Expert network)

c) Funcția contractuală specialist IT și comunicare(Soft advanced)

d) Funcția contractuală specialist IT și comunicare(Baze)

e) Funcția contractuală specialist IT și comunicare(Expert DevOps).



Autoritatea menționează că durata contractului de muncă este pe perioadă determinată, respectiv pe perioada dezvoltării fiecărui proiect. În ceea ce privește salariul, nivelul maxim va reprezenta de 5 ori valoarea câștigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023. Concret, vorrbim de în jur de 34.000 de lei brut, adică circa 20.000 de lei net(4.000 de euro).

Înscrierea se poate face până la data de 26.07.2023, iar proba scrisă se va susține în data de 31.07.2023, începând cu ora 10.00, la sediul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate cu sediul Calea Călărași nr. 248. Anunțul complet poate fi găsit AICI.

Sursa foto: Agerpres

