Germania a cheltuit 55.000 euro pe coafura și machiajul lui Merkel de când a plecat din funcție

Guvernul german a cheltuit aproape 55.000 de euro pentru coafura și machiajul fostului cancelar german Angela Merkel de când ea a părăsit funcția în 2021, notează politico.eu.

În ciuda faptului că a părăsit funcția supremă a Germaniei în urmă cu aproape doi ani, Merkel continuă să factureze guvernul federal pentru mai multe cheltuieli, potrivit documentelor obținute de Tagesspiegel.

Merkel nu și-a păstrat fostul make-up artist, ci se bazează acum pe un nou specialist independent, care lucrează și ca designer de modă, în Berlin. Cancelaria plătește coafura și machiajul lui Merkel atât pentru angajamentele publice, cât și pentru cele private. Până acum, ea a acumulat o factură de 17.200 de euro în 2023, pe lângă o factură de 37.780 de euro în 2022.

"Asumarea costurilor este legată de îndeplinirea sarcinilor oficiale continue - indiferent dacă acestea sunt publice sau nu", a declarat cancelaria germană pentru Tagesspiegel.

Costurile în creștere ale serviciilor de coafură și machiaj ale oficialilor au stârnit unele critici în trecut, președintele Asociației Contribuabililor, Reiner Holznagel, afirmând că nivelul costurilor ar trebui "reduse la minimul necesar și, în caz de îndoială, plătite în mod privat".

Nici actualul cancelar german Olaf Scholz nu face economie la cheltuielile pentru ieșirile sale publice. Până acum, în acest an, reprezentanții cancelariei au cheltuit 21.808 euro pentru cheltuieli cu coafura și machiajul, în timp ce în 2022 cifra a ajuns la 39.910 euro.

Cifrele unei anchete parlamentare de la începutul acestui an au arătat că cheltuielile pentru fotografi, coafeze și make-up artiști au crescut la aproximativ 1,5 milioane de euro în primul an complet al guvernului Scholz (2022). Cifra a fost cu aproape 80% mai mare decât în 2021, ultimul an al guvernului Merkel.

