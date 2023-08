Olanda și Danemarca îi vor livra Ucrainei avioane F-16

Olanda şi Danemarca vor livra Ucrainei un număr nespecificat de avioane de luptă F-16 odată ce vor fi fost îndeplinite condiţiile de transfer, a declarat duminică premierul olandez Mark Rutte, în contextul în care şeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, se află în vizită în Regatul Ţărilor de Jos, transmite Reuters.

Este primul angajament real de acest tip de a furniza avioane F-16 forţelor armate ucrainene şi vine la câteva zile după ce Statele Unite au aprobat posibila livrare de avioane de luptă de către Olanda şi Danemarca.



Rutte a declarat că nu poate spune câte avioane F-16 va livra Olanda - care are în stoc 42 de astfel de aparate - Ucrainei, dar că este crucial ca, pentru livrarea acestor aparate, piloţii să fie foarte bine antrenaţi şi infrastructura să fie pregătită. Rutte a mai anunţat că antrenamentele vor începe curând, luna viitoare.



Olanda are în prezent 24 de avioane F-16 operaţionale, care vor fi eliminate progresiv până la jumătatea anului 2024. Alte 18 avioane F-16 au fost scoase la vânzare.



Premierul olandez a făcut anunţul în timpul unei vizite a preşedintelui Zelenski la o bază a armatei aerului olandeză, la Eindhoven, în sudul Olandei.



"Olanda şi Danemarca să angajează să transfere F-16 Ucrainei odată ce condiţiile unui astfel de transfer vor fi fost îndeplinite", a subliniat Rutte, însoţit de Zelenski.



Ministerul Afacerilor Externe din Danemarca a confirmat că va transfera împreună cu Olanda avioane F-16 către Ucraina atunci când condiţiile vor fi îndeplinite. "Am fost de acord să transferăm avioane F-16 Ucrainei şi Forţelor Aeriene Ucrainene în cooperare strânsă cu SUA şi cu alţi parteneri, atunci când condiţiile unui astfel de transfer vor fi îndeplinite. Condiţiile includ, dar nu sunt limitate la aceasta, ca personalul ucrainean să fie selectat, testat şi antrenat cu succes, dar şi (să existe) autorizările, infrastructura şi logistica necesare", a transmis MAE danez.



Preşedintele ucrainean a salutat o decizie "istorică" şi a declarat la rândul său că un acord cu privire la numărul de avioane F-16 pe care Ucraina le va primi va fi luat după antrenarea piloţilor şi inginerilor ucraineni.



"Al treilea punct pentru această zi este absolut istoric, puternic şi care ne inspiră. Este vorba despre o nouă etapă în direcţia consolidării scutului aerian al Ucrainei", a declarat Zelenski.

Sursa foto: shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Armand s-a alăturat echipei Wall-street.ro în anul 2016, an în care a și finalizat cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității Hyperion . De-a lungul timpului a acoperit domenii precum FinTech, Finanțe-Bănci și Fiscalitate. A pus umărul timp de patru ani la consolidarea proiectului Future Banking , dedicat industriilor FinTech și digital banking, din poziția de Head of Growth. Tot în cadrul aceluiași proiect a dat startul emisiunii FinTech Friday,... Mai multe articole scrise de Armand Iliescu »

Te-ar putea interesa și: