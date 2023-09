Un artist a pierdut o lungă bătălie legală cu un muzeu danez după ce a prezentat două pânze goale și a plecat cu banii împrumutați care trebuiau să fie expusi în interiorul operelor de artă.

Artistul danez Jens Haaning a fost obligat de un tribunal din Copenhaga să plătească Muzeului de Artă Modernă Kunsten 500.000 de coroane daneze (aproximativ 76.500 de dolari), după ce isprava sa îndrăzneață a declanșat o luptă juridică de aproape doi ani, scrie Fortune.com.

Piesele se bazau pe două lucrări de artă pe care Haaning le-a prezentat inițial în 2007 și 2010 - numite "Un venit anual mediu austriac" și, respectiv, "Un venit anual mediu danez" - care reprezentau o expunere artistică a salariului mediu al muncitorilor danezi și austrieci. Cele două opere conțineau bancnote care totalizau sumele menționate.

Muzeul din Aalborg l-a însărcinat pe Haaning să recreeze aceste lucrări de artă pentru expoziția Work it Out, care le cerea vizitatorilor să se întrebe ce își doresc de la cariera lor, și care ar fi trebuit să conțină un total de 534.000 de coroane în numerar pentru o expoziție din 2021.

Haaning luase un împrumut bancar pentru a crea piesele sale originale, dar cu această ocazie muzeul s-a oferit să-i împrumute întreaga sumă de 534.000 de coroane.

Dar, în loc să primească o reconstituire a lucrărilor originale, muzeul a primit de la artist două pânze goale cu un nou nume colectiv: Take the Money and Run (”Ia banii și fugi”).

Haaning a declarat pentru publicația daneză dr.dk că noua operă de artă a fost menită să evidențieze modul în care oamenii sunt plătiți insuficient pentru munca lor și a încurajat personalul de la casele de marcat să ia din casa de marcat și să fugă în același spirit.

Înțelegerea din contract prevedea ca banii să fie returnați muzeului la sfârșitul expoziției, lucru pe care Haaning a precizat în prealabil că nu se va întâmpla. În schimb, artistul a luat într-adevăr banii și a fugit.

Directorul muzeului, Lasse Andersson, a declarat pentru dr.dk că Haaning nu avea dreptul să păstreze banii, în ciuda valorii artistice percepute, deoarece contractul prevedea doar un onorariu de artist de 10.000 de coroane și 6.000 de coroane pentru cheltuieli.

Sursa foto: Shutterstock

