Ministrul Apărării Rustem Umerov a declarat separat că a primit asigurări cu privire la asistenţa militară suplimentară într-un apel telefonic cu secretarul american al Apărării Lloyd Austin.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev a declarat că Ucraina lucrează cu partenerii săi americani pentru a se asigura că o nouă decizie bugetară va include fonduri pentru ţară şi că sprijinul SUA este intact.

Într-un discurs înregistrat pentru sărbătoarea Zilei Apărătorilor, preşedintele Zelenski nu a abordat direct votul din Congres, dar şi-a reiterat hotărârea de a lupta pentru victorie. "Nimeni nu va putea pune capăt stabilităţii, rezistenţei, forţei şi curajului Ucrainei", a spus el.

Acesta a adăugat că Ucraina va înceta să reziste şi să lupte doar în ziua victoriei."Pe măsură ce ne apropiem de aceasta în fiecare zi, spunem: Vom lupta atât timp cât este nevoie".

Preşedintele american Joe Biden a declarat duminică că republicanii s-au angajat să ofere ajutor Ucrainei printr-un vot separat, iar sprijinul SUA nu poate fi întrerupt în niciun caz.

President Joe Biden urged congressional Republicans to back a bill to provide more aid to Ukraine after a stopgap-funding bill that averted a government shutdown dropped support for Kyiv https://t.co/pELas0sqpt pic.twitter.com/t4ZNfa0amU— Reuters (@Reuters) October 2, 2023