Grecii trag sforile la Bruxelles pentru Ucraina. Vor un coridor alternativ pentru cerealele ucrainene, via tren, prin România

Mișcarea grecilor vine în contextul în care acordul intermediat de turci pentru coridorul de transport din Marea Neagră este, în mare parte, nefuncțional, iar unul nou nu se întrevede în acest moment la orizont, transmite publicația grecească ekathimerini.

Noua variantă propusă ar urma să tranziteze România pe rețeaua de căi ferate, deși în acest moment nu este clar care ar putea fi ruta exactă.

Ce este sigur însă este faptul că oficialii greci, în special prin vocea ministrului grec de Externe George Gerapetritis, poartă discuții cu oficilaii europeni în acest sens, sursa citată notând de asemenea faptul că discuțiile sunt avansate și au loc deja de ceva vreme.

