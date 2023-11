România a intrat într-un consorțiu internațional pentru dezvoltarea reactoarelor nucleare mici

Belgia, Italia şi România au format un consorţiu cu firma americană Westinghouse Electric pentru a dezvolta reactoarele nucleare mici, au anunţat partenerii consorţiului într-un comunicat comun, scrie Agerpres.

Premierul belgian Alexander de Croo a semnat parteneriatul în prezenţa preşedintelui României, Klaus Iohannis, şi a reprezentanţilor ambasadelor Italiei şi statelor Unite în Belgia.



Entităţile implicate pe lângă Westinghouse sunt firmele italiene Ansaldo ENEA, Institutul român de cercetare RATEN şi Centrul belgian de cercetare Energia Nucleară SCK CEN.



"Cu un an şi jumătate în urmă, am luat decizia strategică de a accelera tranziţia energetică reducând dependenţa de combustibilii fosili, limitând emisiile de gaze şi dependenţa noastră de ţări ca Rusia, prin investiţii masive în energia în largul mării, infrastructura pentru hidrogen, dar şi în energia nucleară a viitorului", a declarat de Croo.



Acesta a adăugat: "Am decis să facem asta recurgând la expertiza dezvoltată în Belgia şi prin alocarea a 100 de milioane de euro pentru cercetare şi dezvoltarea reactoarelor nucleare mici".

Sursa foto: NuScale

