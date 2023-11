"Krisjanis Karins este pregătit să se alăture competiţiei'', a declarat un purtător de cuvânt al lui Karins, citat într-un comunicat difuzat duminică.

Karins, care în august a demisionat din funcţia de premier al Letoniei, poate aduce la conducerea NATO ''experienţa sa de şef al guvernului, înţelegerea clară a ameninţării ruse şi o poziţie puternică privind Ucraina şi are un istoric dovedit de constructor al consensului internaţional'', indică acelaşi comunicat.

Pentru şefia NATO şi-au mai exprimat interesul până acum şefa executivului eston Kaja Kallas şi premierul olandez Mark Rutte. Mandatul lui Jens Stoltenberg a fost extins deja de patru ori şi se încheie în octombrie 2024.

Titularul funcţiei de secretar general al NATO trebuie să fie aprobat de toate cele 31 de state membre ale organizaţiei, dar esenţială este susţinerea din partea SUA, ţara cu cea mai mare contribuţie militară din Alianţa Nord-Atlantică.

Latvian Foreign Minister Krisjanis Karins is looking to join the list of contenders to succeed NATO Secretary Jens Stoltenberg https://t.co/POCu7cHWGP— Bloomberg (@business) November 19, 2023