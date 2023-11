Crăciun sustenabil: retailerul Lidl a lansat în Marea Britanie un serviciu de închiriere de pulovere pentru Crăciun

Astfel, compania le răspunde, indirect, organizațiilor de mediu care acuză faptul că achiziția de pulovere noi este în sine foarte poluantă, transmite Guardian.

Sursa citată arată, de asemenea, faptul că în urma unei analize făcute de o organizație de mediu numită Hubbub pe articole de îmbrăcăminte de tipul puloverelor, oferite de retaileri importanți, printre care și Primark, 95% dintre acestea erau făcute integral sau parțial din plastic.

În acest context, prin urmare, în Marea Britanie, retailerul Lidl a decis să ofere acest serviciu de închiriere de pulovere de Crăciun, unele dintre ele având logo-ul companiei, contra unei sume de două lire sterline pe zi.

Lidl's sell-out Christmas jumpers are back, and you can rent them out for £2 https://t.co/JG9KtVIfqS— Cosmopolitan UK (@CosmopolitanUK) November 23, 2023