Mișcare surprinzătoare pentru cea mai cunoscută băutură răcoritoare din lume: lansează un ceai într-o mare țară asiatică

Compania a anunțat în acest sens un parteneriat cu un producător de ceai din Darjeeling, zonă din India cunsoscută de altfel pentru sortimentele de ceai pe care le produce, după cum arată foodtechbiz.

Ceaiul lansat de Coca Cola se va numi "Honest Tea" (Onest, n.r.) și va fi produs în colaborarea cu Makaibari, cea mai veche plantație de ceai din Darjeeling.

Mișcarea are avea la bază dorința companiei de a diversifica oferta pentru o piață uriașă, cum este India, unde cultura ceaiului este adânc înrădăcinată.

Totodată, însă, Coca Cola vrea în acest fel să intre în competiție directă cu gigantul grup TATA, care, pe lângă domeniile în care este deja implicat din punct de vedere al producției, cum ar fi producția de autovehicule (Tata Motors), de software, siderurgică, de sare, sau de energie, a intrat în anii trecuți și pe cea a producției de ceai (prin divizia Tata Consumer Products).

🚨 Coca-Cola India enters ready to drink tea beverages segment with the launch of 'Honest Tea'. pic.twitter.com/A1XfgFkOW3— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) November 23, 2023