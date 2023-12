Atac armat la Praga: Mai multe persoane au fost ucise și rănite la o universitate

UPDATE: 19:10 - Atacatorul masacrului din Praga era un student al Charles University în vârstă de 24 de ani.

Ultimele informații oferite de autorități menționează peste 15 morți și 24 de răniți, conform BBC.com.



UPDATE 18:00: Presa din Cehia precizează că cel puțin 11 persoane au murit în urma atacului, inclusiv atacatorul. De asemenea, cel puţin alte 30 de persoane au fost rănite, între care nouă sunt în stare gravă.



UPDATE 17:50 Imagini incredibile din Praga, unde studenții au apelat la baricadarea ușilor sau la ascunderea pe pervazul clădirii, pentru a scăpa de atacator.

BREAKING: Mass-shooting in Prague, Czechia. Initial reports say that many people have been killed pic.twitter.com/uL1BaTszlH

Știrea inițială

Un atacator a deschis focul la o universitate din centrul orașului Praga, iar poliția anunță că mai multe persoane au fost ucise și există „zeci” de răniți. Autoritățile au informat că cel care a tras s-ar fi sinucis înainte ca poliția să ajungă la el.

Incidentul a avut loc la Facultatea de Arte a Universității Charles, situată în Piața Jan Palach, relatează Digi24 citând BBC. Autoritățile au declarat că întreaga piață și zonele din jur au fost închise, iar forțele de ordine au reușit să urce pe acoperișurile clădirilor din jur, în timp ce ministrul de interne se îndreaptă către locul atacului.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p