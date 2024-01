Portavionul din noua generaţie a fost prezentat pentru prima dată publicului în iunie anul trecut. Imaginile de acum includ rampe de lansare care pot catapulta de pe punte o gamă mai largă de aeronave.

Nava nu a efectuat încă primele teste pe mare, însă se ştie deja că este mai mare şi mai avansată tehnologic decât Shandong, portavionul chinez lansat în 2019, şi decât Liaoning, cumpărat la mâna a doua din Ucraina în 1998 şi ulterior modernizat în China.

China's third aircraft carrier, the 'Fujian,' steadily advances, marking significant strides in naval capabilities. 🇨🇳 #ChinaNavy #FujianAircraftCarrier pic.twitter.com/hlc4Kx7nCs — International Defence Analysis (@Defence_IDA) January 3, 2024

Marţi seara, televiziunea de stat de la Beijing a difuzat imagini cu Fujian, remorcat de un vas mai mic; pe puntea portavionului se puteau vedea toate cele trei rampe ale sistemului electromagnetic de catapultare.

"În noul an, nu vom sta nicio clipă, vom munci cu hotărâre şi ne vom strădui să fim gata de luptă cât mai curând posibil", a declarat conform aceleiaşi surse un ofiţer de pe Fujian.

China's state media unveils the Fujian, its latest and most advanced aircraft carrier. Designed and built domestically, the Fujian represents a significant leap in naval technology.#etribune #FujianCarrier #ChineseNavy pic.twitter.com/ZcegpUL07m— The Express Tribune (@etribune) January 3, 2024