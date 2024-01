Documentul a fost publicat pe portalul oficial de informaţii juridice al Rusiei.

Putin a declarat pe 14 decembrie că în fiecare zi circa 1.500 de persoane au semnat contracte cu armata rusă.

Decretul permite personalului militar străin care s-a pensionat din motive de sănătate sau militarilor care şi-au derulat deja contractul cu Forţele Armate Ruse să solicite cetăţenia rusă.

În afară de militari, şi membrii familiilor acestora vor putea solicita un paşaport rusesc.

