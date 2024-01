Taiwanul își alege președintele. China: Armata va "zdrobi orice încercare de independenţă"

Secţiile de votare s-au deschis la ora 8:00 (00:00 GMT) şi se vor închide la 16:00 p.m. (08:00 GMT), rezultatele fiind aşteptate în cursul serii.

Pe această insulă cu o populaţie de 23 de milioane de locuitori situată la 180 de kilometri de coasta chineză, considerată un model de democraţie în Asia, alegerile sunt organizate într-un singur tur, notează Agerpres.ro.

Polls have closed in #Taiwan and vote counting has begun. Votes are counted by hand, and anyone can observe the tallying process. pic.twitter.com/su7w5WyGeZ— TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) January 13, 2024