"Şi-au ucis în aer propriii soldaţi. Mamele lor, copiii lor îi aşteptau", a declarat Volodin în parlament.

"Ne-au doborât piloţii care efectuau o misiune umanitară (...) cu rachete americane şi germane", le-a spus Volodin deputaţilor ruşi.

Un alt deputat, preşedintele Comisiei de apărare din Duma de Stat, Andrei Kartapolov, a formulat şi el aceste acuzaţii.

✈️ An #IL76 airplane crashed in the Belgorod region of #Russia. An investigative team and the 🇷🇺 Emergency Situations Ministry are working at the scene, according to #Belgorod Region Governor Vyacheslav Gladkov and local Telegram channels. pic.twitter.com/0YSFmEf9tM— Detector Media (@DetectorMediaEn) January 24, 2024