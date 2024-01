"Contribuţiile pe care statele europene le-au alocat până acum pentru 2024 nu sunt încă suficient de mari", a declarat Scholz într-un interviu acordat ziarului Die Zeit. "Europa trebuie să discute cu ce poate contribui fiecare ţară, astfel încât sa ne putem spori semnificativ sprijinul", a afirmat el.

Ucraina trebuie să poată să-şi apere teritoriul, a spus Scholz, "şi ea nu trebuie să eşueze din cauza lipsei de apărare aeriană, artilerie, tancuri sau muniţie".

"Este convingerea mea fermă că Europa trebuie să facă mai mult pentru a sprijini Ucraina în apărarea propriei ţări", a declarat el pentru ziar.

