"I-am reiterat sprijinul guvernului ungar pentru cererea Suediei", a declarat Orban pe X (fostul Twitter), adăugând că "va continua să facă apel la parlament pentru a finaliza ratificarea cât mai curând posibil".

"O bună discuţie telefonică cu Viktor Orban", a comentat la rândul său secretarul general al NATO, salutând "sprijinul clar" al responsabilului ungar. "Aşteptăm cu nerăbdare ratificarea de îndată ce parlamentul îşi va relua activitatea", a afirmat Stoltenberg.

Deputaţii urmează să se reunească din nou la mijlocul lunii februarie, dar, mai transmite sursa citată, problema nu se află pe ordinea de zi în acest stadiu.

