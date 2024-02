HBO renunță la un actor dintr-un serial de succes: Ucrainenii îl acuză că ar fi susținător al Rusiei

Postul de televiziune american HBO a anunţat că a anulat prezenţa unui actor sârb în serialul său de succes "The White Lotus", după ce Ucraina l-a acuzat pe Milos Bikovic că susţine războiul declanşat de preşedintele rus Vladimir Putin, transmite AFP.

Ucraina l-a acuzat la sfârşitul lunii ianuarie pe actorul sârb Milos Bikovic că a susţinut Rusia "de la începutul invaziei". "HBO, nu vă deranjează să lucraţi cu o persoană care susţine genocidul şi încălcarea dreptului internaţional?", a declarat ministrul ucrainean de Externe pe reţeaua de socializare X, adresându-se postului american care produce acest serial de televiziune.



"Am decis să ne despărţim de Milos Bikovic, iar rolul său va fi redistribuit", a declarat sâmbătă un purtător de cuvânt al HBO într-un mesaj transmis AFP, fără a oferi alte detalii.



Actorul sârb, care urma să fie distribuit în al treilea sezon, a negat că ar susţine războiul din Ucraina, denunţând "o campanie ţintită" împotriva sa, care ameninţă "esenţa libertăţii artistice".



"Am crescut într-o ţară devastată de război", a declarat el într-un comunicat publicat pe reţeaua X, referindu-se la conflictul din fosta Iugoslavie.



"Nu aş putea să doresc nimănui o asemenea devastare. Există din ce în ce mai multe conflicte active în întreaga lume. Fiecare dintre acestea este diferit. Toate sunt sfâşietoare", a adăugat el, spunând că speră ca "toate acestea să se termine".



Actorul, în vârstă de 36 de ani, a obţinut cetăţenia rusă la 24 februarie 2021, cu un an înainte de începerea invaziei din Ucraina. El a fost decorat de preşedintele Vladimir Putin în 2018 pentru contribuţia sa la cultura ţării.



HBO a anunţat la jumătatea lunii ianuarie că Milos Bikovic, care a jucat în mai multe filme ruseşti, se va alătura distribuţiei din următorul sezon. Filmările vor începe în februarie în Thailanda, potrivit media americane.



Serialul de antologie TV "The White Lotus", o satiră muşcătoare despre ipocrizia oamenilor bogaţi, s-a bucurat de un succes uriaş în rândul publicului şi al criticilor de specialitate. Această producţie a câştigat numeroase trofee, inclusiv 14 premii Primetime Emmy şi două Globuri de Aur.

Sursa foto: Miguel Lagoa / Shutterstock.com

