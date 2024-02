Yum Brands a raportat vânzări mai mici decât așteptările analiștilor în ultimul trimestru al anului trecut, după cum informează CNN. Taco Bell în particular, de atlfel, a raportat o creștere a vânzărilor de 3% pentru restaurantele care au fost deschise minimum un an, ceea ce reprezintă o scădere față de creșterea de 11% raportată în anul anterior. În același timp, Pizza Hut a raportat o situație similară, adică o scădere de 4% a vânzărilor în ultimul trimestru al anului trecut, în vreme ce vânzările KFC au stagnat.

Și McDonald's înregistrează o problemă similară, vânzările companiei fiind sub așteptări anul trecut, lucru remarcat și de CEO-ul companiei care recunoaște că a devenit mult mai convenabil pentru consumatori să mănânce acasă.

Într-o discuție cu analiștii, David Gibbs, CEO-ul Yum Brands, a explicat faptul că vânzările au fost afectate de conflictul din Orientul Mijlociu, "cu grade variate de impact", adăugând faptul că această tendință a continuat în primul trimestru al anului 2024, dar că se așteaptă, totuși ca efectul scăderii vânzărilor să se atenueze pe parcursul anului.

