Consiliul Concurenței: Să ne pregătim pentru ieșirea din plafonarea facturilor la energie și gaze

Paşii următori ieşirii din mecanismul de plafonare a preţurilor la energie trebuie pregătiţi în cursul acestui an şi trebuie găsite soluţii pentru ca piaţa să funcţioneze bine, cu preţuri rezonabile şi protecţia celor vulnerabili, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

"Pe energie este cea mai masivă intervenţie pe care a avut-o statul în ultimii ani, şi pentru că a fost criza cea mai puternică. (...) Acum preţurile şi-au revenit în bună măsură la normal. Şocul energetic al războiului din Ucraina a fost în buna măsură absorbit, vedem cum preţurile au scăzut şi încep să fie sub nivelul la care au fost ele plafonate de Guvern. Şi, de aceea, în cursul acestui an, trebuie cel puţin să pregătim paşii următori. La un moment dat va trebui să ieşim din acest mecanism de plafonare a preţurilor la energie şi trebuie, în cursul acestui an, Guvernul, cu reglementatorul şi cu noi, să găsim soluţii ca piaţa să funcţioneze bine, cu preţuri rezonabile şi cu măsuri de protecţie a celor vulnerabili. (...) Ei vor trebui asistaţi în continuare. Trebuie să avem paşii pregătiţi pentru normalizarea situaţiei, pentru ieşirea din situaţia asta extraordinară de plafonare a preţurilor şi intrarea într-o perioadă normală de funcţionare a pieţei de energie", a explicat Chiriţoiu într-o conferinţă de presă.



El a reamintit că Legea actuală spune că mecanismul de plafonare este în vigoare până în primăvara anului viitor şi a subliniat că, în opinia sa, anul acesta "trebuie să gândim ce facem după aceea".



Bogdan Chiriţoiu a menţionat că una dintre propunerile Consiliului Concurenţei pentru îmbunătăţirea cadrului legal vizează faptul că, în cazul unui contract, ambele părţi ar trebui să îşi respecte angajamentele.



"Se pare că sunt disfuncţionalităţi în piaţă. Faptul că poţi să ieşi uşor dintr-un contract... I-am promis unui client că o să îi dau energie cu un preţ şi când văd că pe piaţă preţul s-a dublat, atunci nu îi mai dau energie, reziliez contractul şi mă duc şi o vând pe piaţă la preţ mai mare. S-a întâmplat (...). Când ai un contract, contractul e la bine şi la rău (...) Genul acesta de comportamente nu ar trebui permise. Ambele părţi ar trebui să-şi respecte angajamentele din contract. Asta este una dintre propunerile pe care le facem pentru îmbunătăţirea cadrului legal", a afirmat preşedintele autorităţii de concurenţă.



El a precizat că, în noua arhitectură a pieţei de energie, Comisia Europeană recomandă ca pentru consumatorii casnici să avem contracte pe termen foarte lung.



"Noi, în România, avem şi contracte pe câteva luni... Trebui să avem contracte cu termen mai lung care să dea predictibilitate", a spus Chiriţoiu.



Acesta a adăugat că o altă propunere este ca furnizorii să fie toţi obligaţi să aibă şi un fel de ofertă standard, uşor comparabilă pentru consumatori.

Sursa foto: Agerpres Foto

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: