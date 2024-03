Maia Sandu: Nu avem nimic împotriva rușilor, ci împotriva tancurilor rusești

Republica Moldova nu "se rupe" de Rusia, ci de "Rusia agresivă", care a invadat în urmă cu doi ani Ucraina, a declarat preşedinta Maia Sandu în cadrul emisiunii "Cabinetul din umbră" de la Jurnal TV, subliniind "nu avem nimic împotriva ruşilor, ci împotriva tancurilor ruseşti".

Chişinăul îşi doreşte să vadă o Rusie "paşnică şi democratică" în viitorul apropiat, pentru a putea construi "relaţii bune" cu această ţară, a afirmat ea, potrivit portalului NewsMaker, preluat de Agerpres.



"Vreau să fie foarte clar, nu avem nimic împotriva ruşilor, ci împotriva tancurilor ruseşti. Nu avem ceva împotriva lor, vrem doar ca Federaţia Rusă, ca şi alte state, să respecte Republica Moldova, să respecte alegerea cetăţenilor Republicii Moldova. Suntem o ţară democratică, încă trebuie să mai consolidăm această democraţie, dar oamenii decid ce fac, unde merg, cu cine cooperează", a declarat Maia Sandu.



Referitor la denunţarea mai multor acorduri în cadrul CSI, preşedinta Republicii Moldova a afirmat că "aceste acorduri sunt examinate prin prisma interesului cetăţenilor" republicii. "Anumite acorduri care nu sunt în interesul Republicii Moldova sunt întrerupte, altele, dacă mai reprezintă nişte beneficii, nu. În toate acţiunile pe care le facem, pornim de la interesul cetăţenilor", a subliniat Maia Sandu.



În privinţa Congresului aşa-zişilor "deputaţi de toate nivelurile", convocat miercuri la Tiraspol, Maia Sandu a afirmat că acesta a fost organizat pentru a solicita bani Moscovei şi organizaţiilor internaţionale, iar propaganda rusă a amplificat acest eveniment pentru a panica societatea, potrivit IPN şi Deschide.md.



"Le transmit cetăţenilor că sunt în siguranţă. Suntem cu toţii în siguranţă, pentru că Ucraina este scutul nostru. Chiar dacă acum Ucraina nu are parte de toate ajutoarele de care ar avea nevoie, aceste ajutoare vor veni. Regimul de la Tiraspol a cerut nişte bani. Am văzut că s-a adresat Moscovei şi altor entităţi, organizaţii internaţionale, dar propaganda rusă şi-a obţinut efectul şi a răspândit această sperietoare", a afirmat preşedinta Republicii Moldova.



"Asta va încerca să facă Kremlinul şi de acum încolo, mai ales că avem un an electoral, să-i sperie pe moldoveni. Kremlinul ne vrea speriaţi, fără caracter, conduşi de oameni corupţi, cu care să se înţeleagă, pentru a-şi promova interesele. Noi nu le putem permite să facă acest lucru, trebuie să ţinem la pacea noastră, iar pacea noastră depinde de unitatea noastră şi de capacitatea noastră de a nu ne lăsa minţiţi, speriaţi", a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii citate.



Potrivit unei rezoluţii adoptate miercuri de aşa-zisul Congresului al "deputaţilor de toate nivelurile" din Transnistria, Tiraspolul a cerut " Consiliului Federaţiei şi Dumei de Stat a Rusiei de a proteja Transnistria în faţa presiunii tot mai mari din partea Chişinăului". Joi, în timpul discursului său către naţiune, preşedintele rus Vladimir Putin nu a făcut nicio referire la regiunea transnistreană, observă Deschide.md.



Republica Moldova este în siguranţă atât timp cât Ucraina rezistă în faţa invaziei ruse, a declarat Maia Sandu, revenită recent de la Tirana, unde a avut loc summit-ul Ucraina-Europa de Sud-Est şi unde s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit media moldovene citate.



În acelaşi timp, Maia Sandu a declarat că formatul de negocieri 5+2 (R. Moldova, Transnistria, Rusia, Ucraina plus UE şi SUA, ca observatori) este nefuncţional, iar miza Chişinăului este acum aducerea treptată a regiunii transnistrene în câmpul legislativ al Republicii Moldova. Ea a insistat în intervenţia sa că regiunea din stânga Nistrului va trebui să se conformeze legislaţiei naţionale pentru a putea beneficia de toate avantajele apropierii de Uniunii Europeană.



"Formatul 5+2 nu poate să funcţioneze în situaţia în care doi membri ai acestui format sunt în război. Rusia a atacat Ucraina şi Ucraina nu vrea să participe la acest format. Noi facem ce este bine pentru cetăţenii noştri. Reîntregim ţara şi întreprindem paşi mici în diferite domenii care ar conduce la această reîntregire, ca să beneficiem cu toţii de procesul de integrare europeană, care înseamnă beneficii şi până să ajungem stat membru şi mult mai multe beneficii după ce vom deveni stat membru. Regiunea transnistreană beneficiază de prevederile Acordului de Asociere, pentru ca aceste beneficii să fie păstrate şi crescute, stânga Nistrului trebuie să se conformeze unor rigori ale Uniunii Europene", a subliniat Maia Sandu.

