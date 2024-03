Letonia le-a ordonat cetăţenilor ruşi care nu mai au permis de rezidenţă să părăsească teritoriul acestei ţări, aceasta fiind prima dată când autorităţile de la Riga adoptă o asemenea măsură, relatează DPA.

Şase cetăţeni ruşi au primit recent o notificare pentru a părăsi Letonia, potrivit Autorităţii letone pentru migraţie. Doi dintre ei au plecat deja din Letonia, iar ceilalţi patru au la dispoziţie 30 de zile pentru a face acelaşi lucru, a precizat Maira Roze, şefa Autorităţii pentru migraţie.



Aceste măsuri sunt o consecinţă a modificărilor operate în legea letonă privind imigranţii, ce au fost adoptate în toamna lui 2022 ca răspuns la invazia rusă pe scară largă în Ucraina.



Orice cetăţean rus care doreşte să continue să locuiască legal în Letonia trebuie de acum să solicite statutul de rezidenţă permanentă şi, pe baza unui test, să facă dovada cunoaşterii limbii letone pentru utilizare cotidiană. Persoanele care nu pot furniza această dovadă la timp şi nu îndeplinesc condiţiile juridice pentru obţinerea unui permis de rezidenţă trebuie să părăsească Letonia.



Autorităţile letone afirmă că noile măsuri se referă la aproape 1.000 de persoane. Roze a precizat că peste o cincime dintre acestea au părăsit deja Letonia via o altă ţară din Uniunea Europeană.



Aproximativ 20 dintre cei vizaţi au invocat motive familiale verificabile pentru rămânerea în Letonia. Pentru cetăţenii ruşi rămaşi în ţara baltică, poliţia de frontieră se va deplasa la ultimul loc de rezidenţă raportat şi va verifica dacă persoana respectivă stă acolo sau nu.



Letonia, ce are frontieră comună cu Rusia, este ţară membră a NATO şi are o populaţie de aproximativ 1,9 milioane de persoane. Un sfert dintre acestea au origini ruseşti, majoritatea imigranţilor venind în perioada sovietică. O proporţie semnificativă dintre ei, în special persoane în vârstă, nu deţin cetăţenia letonă.

Sursa foto: Shutterstock

