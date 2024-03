Roșia Montană: Drulă a depus plângere penală împotriva lui Ciolacu, pentru manipularea pieței și abuz în serviciu

Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a anunţat luni că a depus plângere penală împotriva premierului Marcel Ciolacu pentru manipularea pieţei, abuz în serviciu, deturnare de fonduri şi înşelăciune în cazul Roşia Montană şi a trimis sesizări la Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Agenţia Naţională de Integritate.

"Astăzi, am depus plângeri împotriva premierului Marcel Ciolacu pentru mai multe infracţiuni printre care şi manipularea pieţei de capital. Această plângere a fost depusă la DNA. Apoi am depus plângeri la ASF, autoritatea care supraveghează pieţele financiare, şi la Agenţia Naţională de Integritate. Este inacceptabil şi o încălcare evidentă a legii, ca premier al unei ţări, ca om de stat să faci declaraţii care trădează interesul României, declaraţii în care să anunţi că un proces, un litigiu în care România este implicată este deja pierdut, să anunţi miliarde ca despăgubiri în condiţiile în care procesul nu era finalizat şi România şi cetăţenii care au fost în stradă şi au protestat împotriva cianurării aveau dreptate, aşa cum a constat şi instanţa de la Washington. Ştim foarte bine că aceste declaraţii au avut un impact imediat asupra preţului acţiunilor Gabriel Resources, compania din spatele proiectului Roşia Montană, companie listată la bursa din Toronto", a afirmat Drulă, la Palatul Parlamentului.



El a menţionat că autorităţile statului care au atribuţii în domeniu trebuie "să meargă până la capăt" şi să arate cine a beneficiat de "manipularea" pieţei de capital în urma declaraţiilor făcute de premier.



"Autorităţile trebuie să investigheze abuzul în serviciu pe care l-a comis Marcel Ciolacu prin aceste declaraţii care încalcă jurământul pe care l-a depus de a reprezenta România şi interesele acestei ţări. A comis un act de trădare. Vom merge până la capăt pentru a-l face să plătească pentru ce a făcut. (...) Marcel Ciolacu a dus o întreagă campanie de propagandă. Pentru a da greutate şi credibilitate afirmaţiilor sale l-a folosit şi pe ministrul PNL al Finanţelor, Marcel Boloş, care era atât de convingător în declaraţii încât spunea exact cum se vor plăti aceste despăgubiri", a susţinut Cătălin Drulă.



Potrivit acestuia, valoarea acţiunilor Gabriel Resources s-a dublat în februarie, pe fondul declaraţiilor reprezentanţilor PSD şi PNL care anunţau pierderea procesului de către România şi plata unor despăgubiri de miliarde de dolari.



Acțiunile Gabriel Resources au revenit la tranzacționare pe Bursa de la Toronto, însă cu o valoare în scădere cu 94% față de închiderea precedentă. Compania a anunțat autoritățile financiare din Canada că mai are disponibili doar 2 milioane de dolari, cu care va reuși să funcționeze doar până în luna mai.

