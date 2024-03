Retailerul Lidl a dat în judecată cel mai mare lanț de supermarketuri din Marea Britanie, Tesco, pentru faptul că acesta folosea un cerc galben, similar cu logo-ul Lidl, pentru o campanie care promova un program de loialitate printr-o serie de carduri.

Astfel, magazinele Tesco au fost acuzate că abuzează deliberat de popularitatea Lidl, lucru care a dus la o bătălie legală pe care Tesco a pierdut-o în cele din urmă, după ce a făcut apel la decizia inițială care dădea dreptate Lidl, informează gbnews.

"Tesco ar fi putut foarte bine să folosească un simbol diferit pentru a-și promova cardurile promoționale. Nu există nicio eroare a legii sau de principiu în acest raționament, iar concluzia este una la care judecătorul a fost absolut îndreptățit să ajungă", a explicat judecătorul care s-a pronunțat în decizia inițială.

Asta nu este însă tot, din moment ce întreaga bătălie legală a ajuns în atenția publicului larg, care a ironizat pretenția Lidl de a avea un așa-zis monopol asupra unui cerc galben.

Astfel, pe internet au apărut de diverse imagini și colaje realizate de aceștia, una dintre ele înfățișând amintitul cerc galben, alături de textul: "Pune niște strălucire de soare în coșul de cumpărături. Pentru că nimeni nu are proprietate asupra cercurilor însorite" ("Pop some sunshine in your basket. Because no-one owns sunny circles" - referire la cercul galben ce constituia obiectul litigiului).

"Suntem dezamăgiți de raționamentul judecătorului în ce privește culoarea și forma logo-ului cardurilor noastre promoționale, dar dorim să ne reasigurăm clienții că acest lucru nu va afecta programul în niciun fel", au arătat și reprezentanții lanțului de magazine Tesco.

Sursa foto: Lidl Romania

