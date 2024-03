Principalele reacții în urma atacului de la Moscova: ce au transmis liderii din lume Rusiei

Atacul sângeros din Crocus Hall City, Moscova, din seara zilei de 22 martie 2024, a atras numeroase mesaje de condoleanțe și compasiune pentru Rusia, dar și de revoltă împotriva Statului Islamic. Iată care au fost principalele reacții din partea liderilor din lume.

Mihailo Podoliak, consilierul preşedinţiei ucrainene, a declarat că Ucraina, care face faţă de peste doi ani unei ofensive militare ruse, "nu are absolut nimic de-a face" cu atacul.

"Atentatul terorist de la Moscova este o provocare planificată şi deliberată a serviciilor speciale ruse, la ordinul lui (Vladimir) Putin. Obiectivul său este să justifice lovituri şi mai dure împotriva Ucrainei şi mobilizarea totală în Rusia", au declarat serviciile de informații ale Ucrainei.

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever.



First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only…— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2024

”Imagini teribile ale atacului de aseară la sala de concerte de la Moscova. Moldova condamnă toate formele de terorism. Gândurile noastre sunt la cei care au pierdut pe cei dragi și la cei răniți”, a postat Maia Sandu, pe platforma X, transmițând aceste gânduri inclusiv în limba rusă.

Жуткие кадры стрельбы в концертном зале в Москве. Молдова категорически осуждает все формы терроризма. Наши мысли обращены к семьям, которые потеряли близких и пострадавшим.— Maia Sandu (@sandumaiamd) March 23, 2024

Uniunea Europeană transmite că este „șocată și îngrozită” de atac. „UE condamnă orice atac împotriva civililor. Gândurile noastre sunt la toți acei cetățeni ruși afectați”, a spus un purtător de cuvânt al UE, potrivit AlJazzera.com.

Președintele Emmanuel Macron a spus că „condamnă ferm atacul terorist revendicat de Statul Islamic”, într-o declarație publicată de Palatul Elysee. „Franța își exprimă solidaritatea cu victimele și cu întregul popor rus”.

„Imaginile cu atacul oribil asupra oamenilor nevinovați de la Primăria Crocus de lângă Moscova sunt îngrozitoare. Fondul trebuie clarificat rapid. Cele mai profunde condoleanțe ale noastre familiilor victimelor”, a declarat Ministerul de Externe al Germaniei.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a condamnat ”actul odios de terorism”.

„Oroarea masacrului civililor nevinovați de la Moscova este inacceptabilă”, a spus Meloni, exprimându-și „deplina solidaritate cu persoanele afectate și cu familiile victimelor”.

L'orrore del massacro di civili innocenti a Mosca è inaccettabile. Ferma e totale condanna del Governo italiano a questo efferato atto di terrorismo. Esprimo la piena solidarietà alle persone colpite e ai familiari delle vittime.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) March 22, 2024

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, condamnă în cei mai fermi termeni posibilI atacul terorist de la sala de concert din afara Moscovei, ”în care se pare că cel puțin 40 de persoane au fost ucise și alte peste 100 au fost rănite”.

Secretarul general transmite condoleanțe familiilor îndoliate și poporului și Guvernului Federației Ruse.

Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis „condoleanțe” omologului rus Vladimir Putin pentru atacul de la Crocus, a informat agenția de știri de stat Xinhua. Xi Jinping a subliniat că China se opune oricărei forme de terorism, condamnă atacul terorist și sprijinăeforturile guvernului rus de a-și proteja securitatea și stabilitatea națională, notează BBC.

Ministerul de Externe al Japoniei condamnă „ferm” atacul. „Japonia își exprimă sincerele condoleanțe familiilor îndoliate și își exprimă simpatia sinceră celor care au fost răniți”, potrivit AlJazzera.com.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a condamnat „atacul terorist odios”, adăugând într-o postare pe Twitter/X că țara sa a fost „solidară cu guvernul și poporul Federației Ruse în această oră de durere”.

We strongly condemn the heinous terrorist attack in Moscow. Our thoughts and prayers are with the families of the victims. India stands in solidarity with the government and the people of the Russian Federation in this hour of grief.— Narendra Modi (@narendramodi) March 23, 2024

”Sunt întristat de evenimentele tragice din această seară de la Moscova. Gândurile noastre se îndreaptă către familiile victimelor și către toți cei afectați. Astfel de momente ne amintesc de fragilitatea vieții și de umanitatea împărtășită care ne leagă pe toți”, a declarat și ministrul de externe al Israelului.

Și președinția Autorității Palestiniene a condamnat atacul și „și-a afirmat solidaritatea și sprijinul pentru conducerea rusă, subliniind dorința de stabilitate în Federația Rusă prietenoasă”, potrivit agenției oficiale de presă Wafa.



