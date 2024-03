Premierul Belgiei: Mai mulți membri ai Parlamentului European au fost plătiți să facă propagandă Rusiei

Mai mulţi membri ai Parlamentului European (PE) au fost plătiţi pentru a răspândi mesajele Moscovei, a declarat premierul belgian Alexander De Croo, potrivit căruia serviciile de informaţii belgian şi ceh ''au colaborat strâns'' în această săptămână pentru a destructura o reţea de propagandă rusă, relatează Politico, citat de Agerpres.

Şeful guvernului belgian, a cărui ţară asigură în prezent preşedinţia semestrială a Consiliului Uniunii Europene, confirmă astfel unele informaţii dezvăluite anterior de autorităţile de la Praga.



''De exemplu, s-a aflat că Rusia a abordat membri ai Parlamentului European, dar i-a şi plătit, pentru a promova aici propaganda rusă'', a spus De Croo în timpul unei dezbateri în parlamentul federal belgian despre interferenţa străină.



El nu a divulgat numele eurodeputaţilor respectivi.



Un purtător de cuvânt al guvernului belgian a declarat pentru Politico că Alexander De Croo s-a referit la decizia guvernului ceh de a sancţiona website-ul de ştiri Voice of Europe, despre care Praga susţine că este parte a operaţiunii de propagandă pro-rusă.



Ministerul de Externe ceh a anunţat că l-a sancţionat pe oligarhul ucrainean Viktor Medvedciuk, un aliat al preşedintelui rus Vladimir Putin. Un comunicat al diplomaţiei cehe a menţionat că Medvedciuk desfăşura o ''operaţiune de influenţare'' din Rusia pe teritoriul Cehiei, prin intermediul Voice of Europe.



Potrivit publicaţiei Denik N, care citează o sursă diplomatică cehă, plăţi ar fi ajuns la politicieni din Belgia, Franţa, Germania, Ungaria, Olanda şi Polonia.



Website-ul de ştiri Voice of Europe este în prezent indisponibil, iar cea mai recentă postare pe contul său de X (fosta Twitter) a fost făcută miercuri.



Delphine Colard, purtătoare de cuvânt adjunctă a Parlamentului European, a declarat că în prezent PE ''analizează dezvăluirile'' autorităţilor cehe despre Voice of Europe.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: