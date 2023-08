Predoiu spune că șefii de poliție de la Constanța au plecat voluntar

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că cei 4 şefi de poliţie de la Constanţa nu au fost demişi, ci au fost eliberaţi din funcţie la cerere.

Predoiu a fost întrebat la Digi24 de anunţul făcut de reprezentanţi ai Ministerului de Interne cu privire la mai multe demiteri printre şefii de poliţie, în urma accidentului rutier de la 2 Mai.



"Nu au fost demiteri, au fost eliberări din funcţie la cerere. Deci persoanele respective au cerut eliberarea din funcţiile de conducere. (...) E altceva decât demisie, au cerut să fie eliberaţi din funcţie, aici intrăm în nuanţe juridice", a spus Predoiu.



El a adăugat că vrea să se comporte profesionist în legătură cu acest caz de la Constanţa şi să ia măsurile care se impun în urma controlului pe care l-a dispus.



"Ca ministru am responsabilităţi, una dintre ele este că trebuie să aflu ce se întâmplă acolo şi trebuie să o fac profesionist. De ce? Pentru că dacă o fac neprofesionist reverberaţiile pot fi în lanţ. Eu, dacă eram un ministru superficial sau orientat politic în sensul rău al cuvântului, luni demiteam pe toată lumea la Constanţa. Poate că mi-ar fi spus 'uite ce ministru hotărât, i-a ras pe toţi, i-a dat afară' - se muta atenţia poate de pe Ministerul de Interne pe alt subiect, oricum, eu puteam să spun că am tăiat în carne vie de sus şi până jos. Dar dacă fac acest lucru neprofesionist, marţi, miercuri, joi, peste o săptămână, peste un an, eu lucrez cu acest sistem în care fiecare are responsabilităţi şi eu nu vreau să transmit sistemului mesajul 'vă faceţi, nu vă faceţi treaba, dacă apare o criză politică eu am tăiat pe oricine în calea mea ca să îmi salvez eu imaginea şi reputaţia' şi să dau impresia că sunt hotărât. Şi dacă în urma acestui control la nivel operativ şi managerial ajungem la concluzia că există responsabilitate şi la nivelul şefului de inspectorat, nu o să am nicio ezitare să iau o decizie", a precizat ministrul de Interne.



În urma anchetei solicitate de ministrul Afacerilor Interne în legătură cu accidentul rutier de la 2 Mai, s-a dispus eliberarea din funcţie a adjunctului şefului Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, şefului Serviciului Rutier Constanţa, şefului Poliţiei Municipiului Mangalia, şefului Biroului Poliţiei Vama Veche, a anunţat, miercuri, Eduard Ionescu, reprezentant al Direcţiei de Informare şi Relaţii Publice a MAI.

Sursa foto: Agerpres

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: