Românca premiată internațional, care organizează nunți pentru străini și români

Ioana Selner este fondatoarea business-ului Nuntă pe plajă, o afacere care a luat ”drumul” străinătății. ”Am lăsat televiziunea pentru antreprenoriat. Am început cu agenție de comunicare și PR și am continuat cu Nuntă pe Plajă, ajungând la WedDo Agency”, a povesti Selner. În prezent, românca a fost premiată internațional, la Londra și Istanbul, pentru nivelul la care a ajuns business-ul său.

”După 6 ani, Nuntă pe Plajă a ajuns singura agenție din Europa Centrală și de Est specializată în #nuntapeplaja, este agenție acreditată IADWP (International Association of Destination Wedding Professionals), iar anul acesta, în ianuarie, am obținut premiul “Destination Wedding Planner of the Year” la ediția din Londra Prestige Awards”, a declarat Selner.

Potrivit antreprenoarei, afacerea sa are conexiuni în peste zece țări din lume, planul său actual fiind promovarea activă a României, prin conceptul ”nuntă la Bran”.

”Aceste premii (cel de la Londra și cel de la Istanbul) sunt o încununare a celor 6 ani de muncă, pentru că “în spate” e muuulta muncă, deși, din exterior pare că toată ziua “mă plimb și stau pe plajele lumii”. Premiile obținute se datorează și echipei mele, toți angajații sunt români”, a mai spus aceasta.

Sursa Foto: Ioana Selner

Premiul obținut la Istanbul este la categoria “40 under 40” antreprenori în Europa. Business Elites Awards este o organizație din SUA, care premiază excelența în afaceri atât în SUA, cât și în Europa, iar selecția s-a făcut după mai multe criterii, printre care:

capacitatea business-ului de a fi internațional (încât antreprenorii să poată coopera între ei),

cât de cunoscut este business-ul în țara de proveniență,

care este gradul de awareness al antreprenorului nominalizat, în țara lui,

cifra de afaceri,

profitul anual al companiei.

”În următorii cinci ani vreau sa fiu în Top 500 cei mai bogați antreprenori în Europa, iar WedDo Agency/Nuntă pe Plajă să fie lider de piață în Europa în domeniul organizării nunților pe plajă. Sună a vis, însă lumea e a unor nebuni, care se încăpățânează să o schimbe și mulți chiar reușesc”, a conchis aceasta.

Investiția inițială în Nuntă pe plajă s-a ridicat la aproximativ 10.000 de euro, suma cu care Ioana a participat la târguri de profil, a achiziționat echipamentele și materialele necesare și a pus la cale o echipă care să se ocupe exclusiv de acest business.

Sursa foto: Ioana Selner

