Review restaurant George Butunoiu: Din surpriză în surpriză la Tuya bucureșteană

A fost un restaurant îndelung așteptat, s-a vorbit mult despre ce va fi acolo, mai ales că se știa că e o investiție foarte mare a celor care au și Nuba, asociați cu încă cineva din Elveția, din câte am înțeles. Au deschis în septembrie.

Mai e un restaurant Tuya în Viena, de succes, se pare, și Tuya de București urma să fie o replică a acestuia, probabil că în sistem de franciză. Cel din Austria e mare, așa că fostul restaurant Aqua din Parcul Herăstrău a fost o alegere potrivită, ca să-i semene cât mai mult.

M-am uitat pe Internet la mai marele frate austriac abia după ce am ajuns la Tuya românească. Dacă aș fi făcut invers, șocul ar fi fost mai redus, pentru că mi-aș fi imaginat că așa ar putea arăta, dacă vrea să-i fie o copie fidelă.

Am pătruns, așadar, într-un adevărat decor de operă. O Aida modernă, dar nu chiar foarte contemporană, ci de prin anii 70-80 ai secolului trecut, să zicem. Culoarea dominantă e auriul sclipitor, de la giganticele decoruri de alamă și până la mânerele ușilor. Catifea, marmură, mari obeliscuri din lemn sau ipsos, exces de lumini ieșind din diverse obiecte – un fel de lux opulent cum astăzi mai vezi doar prin țările arabe. Mesele sunt foarte bine separate, în insule înconjurate de canapele de catifea, confortabile.

Mâncarea a fost o altă surpriză la Tuya.

Pe site-ul austriacului frate scria că e un meniu de fine dining. Dar când am deschis fișierul am văzut denumiri pe care acum le găsești în orice restaurant obișnuit, și din ce în ce mai rar în cele sofisticate, care se îndepărtează de bucătăria clasică și merg către fusion, noile bucătării creative, originale.

Sloganul lor, identic la Viena și la București, este „Flair of Côte d’Azur in the middle of Vienna”, respectiv „The taste of Riviera”. Într-adevăr, un meniu mediteranean, cu mâncărurile clasice din bucătăriile tradiționale franceză și italiană. Cu câteva puseuri de originalitate, însă mai mult în aranjarea pe farfurie decât în rețete sau ingrediente. Și conceptul, recomandarea lor insistentă este de „food for sharing”, adică să fie pusă pe mijloc și împărțită democratic între meseni.

Nu e la Tuya cea mai originală mâncare, însă e foarte bună la gust, mai bună decât la majoritatea restaurantelor care au aceleași denumiri în meniu. Nu atât rețetele, care nu sunt sofisticate defel, cât calitatea produselor și ingredientelor fac diferența de multe ori vizibilă. Și cocktailurile aduse în pahare de hârtie, de unică folosință, surprinzător de bune.

Mâncarea a venit foarte repede, ceea ce a mai atenuat surpriza lipsei amuse bouche-ului. Serviciul foarte bun, sub ochiul atent al unei tinere și frumoase supraveghetoare de sala austriece sau franțuzoaice. Chelnerul care s-a ocupat de noi era puțin mai stresat decât ar fi fost cazul, dar foarte OK, pe ansamblu. Prețurile destul de mari, desigur, dar nimic de mirare aici.

Da, am mers din surpriză în surpriză la Tuya. Nu ne așteptam la un asemenea decor în Europa anului 2021, credeam că va fi o adevărată bucătărie fină, sofisticată, cum se dusese vestea, „cu un mare chef din Austria”, dar am avut un deja vu la deschiderea meniului. Însă iarăși ne-au surprins când am început să gustăm din fiecare farfurie, cu o mâncare mai gustoasă decât credeam.

E un restaurant original, într-adevăr, care va avea succes la o anumită categorie de clientelă de care marele parc nu duce lipsă. Le dorim să aibă succes!

Sursa foto: George Butunoiu

