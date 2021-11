Cum arată și cât costă cei mai scumpi adidași din lume

Unii dintre cei mai faimoși pantofi sport din ultimul an sunt Nike Air Mag Back to the Future. Acest model care face referință la legendarul film Back to the Future a fost lansat în 2011, într-o cantitate de 1.500 de perechi.

Câțiva ani mai târziu, în 2016, fanii au cerut o relansare, însă au fost produși doar 89 de perechi, ceea ce a împins Nike Air Mag Back to the Future 2016 în topul celor mai scumpi adidași.

Faptul că acești adidași au fost creați în serie limitată, valoarea lor a ajuns în prezent la 40.000 dolari, aproape de trei ori mai mult decât modelul lansat din 2011.

Sursă foto: Hype.Lab