Peste o tonă de deșeuri au fost ridicate de pe plaja Corbu

Plaja Corbu a fost curățată la începutul lunii de peste o tonă de deșeuri. Gunoaiele au fost adunate în mai puțin de trei ore, cu ajutorul a peste 100 de voluntari. Acțiunea de igienizare a avut loc în cadrul evenimentului Green Week și a fost coordonată de ONG Mare Nostrum, care a primit ajutorul unei echipe HP România.

Peste 100 de persoane au răspuns prezent pe 3 iunie și au reușit să curețe plaja Corbu, eliminând 1,2 tone deșeuri într-un timp record, de mai puțin de trei ore. Au participat 80 de voluntari HP, 30 de copii de la Teach for Romania și 6 voluntari din partea partenerilor Amplify. Împreună au adunat cantități impresionante de plastic – aproximativ 560 kilograme, dar și de metal – 384 kg, hârtie – 210 kg și sticlă – 46 kg.

Este o cantitate uriașă care demonstrează încă o dată că mulți oameni încă nu folosesc coșurile de gunoi și locurile special amenajate pentru deșeuri și resturi, iar plaja este considerată în continuare drept un sac uriaș de gunoi.

”Cifrele sunt foarte mari, în mod evident. Am rămas surprinși să vedem că am reușit să adunăm această cantitate în mai puțin de 3 ore. Cele mai multe deșeuri au fost de dimensiuni mari și grele, tocmai de aceea am și ajuns la aceste cifre. Este îngrijorător faptul că de pe o porțiune de plajă atât de mică am reușit să adunăm o cantitate atât de mare de deșeuri”, spune Angelica Paiu, coordonatorul proiectului.

”Răspundem mereu prezent la astfel de acțiuni care au dublu scop: pe de o parte, ecologizăm locuri în care ne petrecem timpul liber și, pe de altă parte, încercăm să dăm un exemplu, să responsabilizăm și să contribuim la efortul de educare”, a precizat Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România

În 2019, 100 de voluntari au adunat 500 de kilograme de gunoi și deșeuri pe plaja din Eforie Nord, unde au fost amplasate și patru panouri de informare.

Sursa foto: ONG Mare Nostrum

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: