5 to go premiază feedback-urile negative. Unde puteți reclama situațiile neplăcute din cafenele

5 to go premiază feedback-urile negative, este precizat într-o postare a fondatorului rețelei, Radu Savopol. Acesta menționează că dorește să schimbe interacțiunea românilor cu cafenele 5 to go și vrea să știe ce fel de situații neplăcute au loc în locații.

Spune-ne dacă ai avut o experiență neplăcută în cafenelele 5 to go și te premiem pentru asta! Completează chestionarul de mai jos cu toate lucrurile care nu îți plac la noi, o situație neplăcută sau orice altceva vrei să ne transmiți și noi promitem să remediem și te premiem pentru asta: https://forms.gle/yJjHahKriw9fVyrw9, este mesajul postat de Savopol, pe pagina sa de Facebook.

Premiile constau în 20 packs x 10 baxuri apă cu vitamine VIWA Immunity, iar câștigătorii vor fi aleși prin tragere la sorți, pe 1 august, ora 12:00.

Radu Savopol a anunțat și că a deschis prima Master franciză din Ungaria. Proiectul presupune inaugurarea a 75 de cafenele pe teritoriul Ungariei.

”Am cunoscut în aceste 4 luni un partener cu care am bătut palma în barul unui hotel și am agreat termenii principali ai colaborării dintre noi după care fiecare dintre noi a început să își facă treaba. Ambele echipe din România și Ungaria au lucrat și au reușit într-un timp foarte scurt să deschidă prima locație, aseară semnând și contractul de master franciză”, a scris Savopol, pe pagina sa de Facebook.

De la începutul acestui an, ritmul de expansiune 5 to go a ajuns la o medie de 16 unități deschise lunar, din ianuarie și până acum. Astfel, 64 de cafenele noi sunt deschise, iar 17 sunt în proces de amenajare.

Sursa foto: 5 to go/ Facebook

